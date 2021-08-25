شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء السيد: الزمالك استحق لقب الدورى.. ومن حق جماهيره أن يفرحوا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد ضياء السيد، المدرب العام السابق للمنتخب الوطنى، أن الزمالك استحق الحصول على بطولة الدورى هذا الموسم بعد الأداء المميز الذى قدمه، وقال السيد فى تصريحات لبرنامج "أحلى صباح" المذاع على إذاعة الشباب والرياضة: "مبروك لنادى الزمالك وجماهيره على البطولة الغالية بعد موسم شهد منافسة قوية بين قطبي الكرة المصرية، ومن حق ابناؤ القلعة البيضاء ان يفرحوا".

وأضاف: "النادى الاهلى حصل على العديد من البطولات هذا الموسم وتوج ببطولة أفريقيا، ومن الممكن أن يكون الإجهاد أو الأخطاء الفنية أهدرت منه بطولة الدورى".

ونجح فريق الزمالك فى حصد لقب الدورى هذا الموسم بعد الفوز على الإنتاج الحربى بهدفين نظيفين أحرزهما أحمد سيد زيزو فى الدقيقة 8 وأشرف بن شرقي في الدقيقة 88 من عمر المباراة التي أقيمت ضمن مباريات الجولة الـ 33.