شكرا لقرائتكم خبر عن الليلة.. بيراميدز ضيفاً ثقيلا على مصر المقاصة بالجبل الأخضر فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق مصر المقاصة نظيره بيراميدز في تمام التاسعة مساء اليوم الأربعاء على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، في مواجهة قوية للفريقين يدخلها الفريق الفيومى بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدفين بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما فاز بيراميدز على أسوان بهدفين دون رد في نفس الجولة.

ويحتل مصر المقاصة المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 37 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز في 10 مواجهات وتعادل في 7 لقاءات وخسر 15 مباراة وسجل لاعبيه 36 هدفاً وتلقت شباكه 49 هدفاً .

فيما يحتل بيراميدز المركز الرابع برصيد 49 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز في 11 لقاء وتعادل في 16 مواجهة وخسر 5 مباريات وسجل لاعبيه 46 هدفاً وتلقت شباكه 37 هدفاً.

ويسعى محمد عبد الجليل المدير الفني لمصر المقاصة لكسر سلسلة الهزائم التي تطارد الفريق الفيومى في الأسابيع الأخيرة للمسابقة مع اشراك أكبر عدد من اللاعبين لتقييم مصيرهم مع الفريق قبل نهاية المسابقة.

في المقابل طالب اليوناني جونيس المدير الفني لبيراميدز لاعبيه بمواصلة الانتصارات لإنهاء الموسم بشكل مميز تعويضاً عن النتائج السلبية التي حاصرت الفريق طوال المسابقة.