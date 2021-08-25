شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يجهز لتطعيم لاعبيه ضد فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجهز مسئولو النادي الأهلي لتطعيم لاعبي الفريق الأحمر بمصل فيروس كورونا خلال الفترة القادمة، بعد نهاية مسابقة الدوري المصري والمحدد له يوم الجمعة.

ويحصل لاعبو الأهلي على راحة 5 أيام بعد نهاية الدوري، وفد يستغلها مسئولو الجهاز الطبي في منح اللاعبين الجرعة الأولى من فيروس كورونا.

وبدأ مسئولو النادي الأهلي مفاوضاتهم مع النيجيري جونيور أجايي، لاعب الفريق الأحمر، من أجل فسخ العقد بالتراضي بعد نهاية الموسم الحالي، مقابل الحصول على مبلغ مالي معين بالاتفاق بين الطرفين، خاصة مع عدم وصول أية عروض للتعاقد مع اللاعب النيجيري، والذي ينتهي عقده مع الأهلي بنهاية الموسم المقبل، وتراجعت الإدارة عن فكرة تجديد عقده.

وتوجد نية لدى مسئولي الأهلي في الاستغناء عن جونيور أجايي ولاعب أجنبي آخر والأقرب هو الكونغولي والتر بواليا الذي يملك أكثر من عرض للرحيل عن القلعة الحمراء، من أجل قيد الثنائي الجدد بيرسي تاو القادم من برايتون الإنجليزي ولويس ميكيسوني القادم من سيمبا التنزاني، واللذين نجحت إدارة الأهلي في التعاقد معهما خلال الفترة الحالية.

واستقر مسئولو النادي الأهلي على رحيل أجايي مع والتر بواليا، في ظل عدم التوصل لاتفاق على بيع المالي أليو ديانج إلى نادي جالاتا سراي التركي، بعدما توقف العرض التركي عند 5 ملايين يورو لشراء اللاعب من الأهلي، وهو ما تتحفظ عليه الإدارة الحمراء وترغب في ألا يقل العرض المالي عن 8 ملايين دولار.