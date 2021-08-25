شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يجتمع بأندية الدورى الممتاز 29 أغسطس لمناقشة شكل الدورى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة، عقد اجتماع مع أندية الدورى الممتاز عقب انتهاء الدورى الحالى وتحديدا يوم 29 أغسطس الجارى، من أجل مناقشة شكل الموسم الجديد وهل سيتم إقامته بنظامه الطبيعى أم يتم طرح تصورات أخرى لشكل المسابقة.

وستعرض اللجنة الثلاثية على الأندية الصعوبات التى تواجه الموسم المقبل، وعلى رأسها التوقفات الدولية فى أكتوبر ونوفمبر بالإضافة لبطولة كأس العرب فى ديسمبر وأمم افريقيا بالكاميرون فى يناير 2022، بخلاف مشاركات الأندية المصرية فى البطولات الافريقية ومشاركة النادى الأهلى فى كأس العالم للأندية.

على صعيد متصل، قرر اتحاد الكرة فتح باب القيد الأولى للموسم المقبل يوم 30 أغسطس الحالي حتى 9 سبتمبر المقبل على أن تنتهي قوائم الإضافة للقسم الأول في 20 سبتمبر وللقسم الثاني 22 سبتمبر والثالث الجمعة 24 سبتمبر والقسم الرابع 29 سبتمبر ، فيما يمتد قيد الناشئين والصالات والنسائية حتى 7 أكتوبر المقبل بالإضافة إلى الأسبوع الأول من كل شهر.

كما تقرر أن تكون فترة التسجيل الثانية للموسم نفسه في الفترة من 1 يناير 2022 حتى 31 من الشهر نفسه.

وبالنسبة لقوائم الأندية للموسم الجديد قرر الاتحاد المصري السماح لكل ناد بقيد 30 لاعبا بالإضافة إلى خمسة لاعبين من مواليد 99 وما بعدها من اللاعبين الصاعدين بالنادي، فيما تحدد عدد اللاعبين الأجانب بخمسة لاعبين من ضمن المقيدين بالنسبة للقسم الأول ولاعبين اثنين للقسم الثاني ولاعب واحد للقسم الثالث، على ألا يعتبر اللاعب الفلسطيني ضمن اللاعبين الأجانب، ولا يسمح بإشراك غير اللاعب المصري في مركز حراسة المرمى.