تعرف على مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

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محمد الفلاح - الأربعاء 25 أغسطس 2021

يشهد اليوم الأربعاء 25 أغسطس/ آب 2021 إقامة عدة مباريات مهمة في المسابقات الكروية الأوروبية والعربية.



وتتواصل (الأربعاء) مباريات التصفيات النهائية المؤهلة لمجموعات دوري أبطال أوروبا، وذلك مباريات الجولة 33 من الدوري المصري، بينما تنطلق الجولة الثانية من الدوري الإماراتي للمحترفين (دوري أدنوك).

تنطلق الخميس مباريات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإماراتي، وستكون البداية بلقاء اتحاد كلباء ضد ضيفه الجزيرة، حامل اللقب.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة والربع مساء بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع على شبكة قنوات أبوظبي الرياضية.

وكان الجزيرة فاز على الظفرة (2-0) في الجولة الأولى، فيما خسر كلباء بهدف دون رد أمام الشارقة.

كذلك يلتقي شباب الأهلي دبي مع ضيفه عجمان في تمام الساعة السادسة والربع مساء بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة على شبكة قنوات أبوظبي الرياضية.

يذكر أن شباب الأهلي بدأ الموسم الحالي بالفوز على فريق الإمارات (1-0)، فيما حقق عجمان فوزا كبيرا على النصر بثلاثية نظيفة.

في الثامنة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة يستضيف الوصل نظيره خورفكان في الجولة الثانية من الدوري الإماراتي، وتذاع المباراة على شبكة قنوات أبوظبي الرياضية.

ويسعى الوصل لمواصلة الفوز بعد تغلبه (1-0) على بني ياس في الجولة الافتتاحية، فيما خسر خورفكان (1-3) أمام العين.

كذلك يحل الإمارات ضيفا على العين في الثامنة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة على قنوات "أبوظبي الرياضية.

تنطلق مباراة الأهلي ضد ضمك في الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين في تمام الثامنة و45 دقيقة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

وتذاع المباراة عبر قنوات "SSC" الناقلة للدوري السعودي للمحترفين.

يلتقي بايرن ميونخ مع مضيفه بريمير أحد أندية الدرجة الخامسة، في الدور الأول من بطولة كأس ألمانيا.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة والربع مساء بتوقيت مكة المكرمة، ولن تذاع على أي قناة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويمكن مشاهدتها عبر قناتي "Sport 1" و"Sky Sport 1 HD" الألمانيتين.

يلتقي بيراميدز مع مضيفه مصر المقاصة في الجولة الـ33 من الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع عبر قنوات "ON Time Sports".

يتنافس شاختار دونيتسك الأوكراني مع موناكو الفرنسي على بطاقة التأهل إلى دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وكانت مباراة الذهاب في ضيافة موناكو انتهت بفوز شاختار بهدف دون رد، مما يضع فريق الإمارة في موقف صعب في مباراة الإياب.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة شاختار وموناكو في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع على قناة "beIN Sports HD 2 English".