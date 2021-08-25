ريال مدريد يقدم عرضا ضخما للتعاقد مع مبابي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 أغسطس 2021

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تقدم نادي ريال مدريد الإسباني بعرض مالي بقيمة 160 مليون يورو لباريس سان جيرمان الفرنسي للتعاقد مع المهاجم كيليان مبابي. وفقا لصحيفة ليكيب الفرنسية



ولم يصدر أي تعليق فوري من الناديين على الأمر.

وأضافت ليكيب أن موقف سان جيرمان لم يتغير، حيث يسعى الفريق المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم للاحتفاظ بمهاجمه البالغ عمره 22 عاما حتى نهاية عقده في يونيو العام المقبل. وفقا لسكاي نيوز.

وقالت شبكة سكاي سبورتس البريطانية إن النادي الإسباني قدم عرضه يوم الأحد الماضي.

وسيسمح بيع مبابي، الفائز بكأس العالم مع فرنسا في 2018، لباريس سان جيرمان بتعويض بعض تكاليف التعاقد مع ليونيل ميسي قائد الأرجنتين والفائز بالكرة الذهبية ست مرات من برشلونة في وقت سابق الشهر الحالي.