شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. غزل المحلة يستدرج المقاولون العرب للاحتفال بالنجاة من الهبوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف غزل المحلة نظيره المقاولون العرب في تمام السابعة مساء اليوم الأربعاء على ستاد غزل المحلة ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، في مواجهة مثيرة للفريقين يدخلها الفلاحين بعد التعادل مع البنك الاهلى بهدف لكل فريق بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما فاز ذئاب الجبل على المقاصة بثلاثة أهداف مقابل هدفين في نفس الجولة.

ويحتل غزل المحلة المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 35 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز في 7 لقاءات وتعادل في 14 مواجهة وخسر 11 مباراة وسجل لاعبيه 27 هدفاً وتلقت شباكه 39 هدفاً.

فيما يحتل المقاولون العرب المركز التاسع برصيد 38 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز في 10 لقاءات وتعادل في 8 مواجهات وخسر 14 مباراة وسجل لاعبيه 35 هدفاً وتلقت شباكه 44 هدفاً.

وطالب خالد عيد المدير الفني لغزل المحلة لاعبيه بخوض مباراة الليلة بأعصاب هادئة بعد حسم بقاؤهم في الدوري بشكل رسمي، مشدداً على ضرورة تحسين وضع الفلاحين بجدول المسابقة بعد الابتعاد عن الضغوط والتوتر في اللقاءات السابقة.

في المقابل طالب عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب لاعبيه بخوض مباراة الليلة من أجل المتعة الكروية وتقديم وجبة كروية دسمة للمشاهد بعد الهروب من شبح الهبوط الذى طارد الذئاب منذ بداية المسابقة.