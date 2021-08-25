شكرا لقرائتكم خبر عن اهتمام إعلامى بالبطل المصري حمدتو فى دورة الألعاب البارالمبية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت مباراة البطل المصري في لعبة تنس الطاولة إبراهيم حمدتو اهتماما إعلاميا لم يسبق له مثل في دورة الألعاب البارالمبية بطوكيو حيث تواجدت جمع كاميرات المصورين لمتابعة حمدتو.

ويواجه المصري إبراهيم حمدتو الأن اللاعب الكوري بارك هونغ في منافسات دور المجموعات لتنس الطاولة (فردي رجال).

وحكى البطل حمدتو قاهر المستحيل، عن تجربته وحياته ومشواره مع لعبة تنس الطاولة، وكشف عن تفاصيل حياته قبل الحادث الذى تعرض له، والذى أدى إلى بتر ذراعيه، ليمارس الرياضة مستخدما فمه بدلا من يديه.

وذكر إبراهيم حمدتو، أنه الوحيد بالعالم الذى يلعب تنس الطاولة بـ"فمه" بعدما تعرض لحادث وهو فى العاشرة من العمر، وكان يعمل نجارا فى دمياط، وكان آخر طموحه أن يكون نجارا ولديه ورشة قائلا: "كان طموحى يكون عندى ورشة نجارة، ومكنتش متخيل اللى أنا فيه دلوقتى"، وبعد الحادث كنت أذهب إلى مراكز الشباب فى بلدتى بدمياط، فقالى لى أحد الأصدقاء: "خليك فى حاجة تقدر تعملها" وكانت هذه الكلمات بمثابة التحدى لى، حيث جلست مع نفسى، وقررت أن أفعل شيئا وبالفعل تغيرت حياتى فبدأت أتدرب مع نفسى على الحائط، فى مركز الشباب لمدة عام، وكانت أول مباراة لى مع الشخص الذى قال لى الكلمات التى حولت حياتى وطريقى.

وأكد حمدتو، أن طموحه فى الفترة المقبلة هو تحقيق ميدالية أولمبية فى طوكيو، فهو اللاعب الوحيد المصنف فى أفريقيا، لذلك تأهل عن القارة، رغم أن كورونا أثرت على العالم كله، وعلى المشاركة فى البطولات فلم يشارك سوى فى بطولتين فقط خلال عام 2020، وأنه في معسكر مغلق استعدادا لأولمبياد طوكيو.