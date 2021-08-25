شكرا لقرائتكم خبر عن وجه جديد فى قائمة الأهلى تحت السن للموسم الجديد.. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم الجهاز الفني للنادى بالاهلى بقيادة بيتسو موسيماني أسماء الـ5 لاعبين الذين سيتم قيدهم تحت السن فى قائمة الموسم الجديد، بعدما قرر اتحاد الكرة قيد 30 لاعبا فوق السن بالإضافة إلى 5 لاعبين تحت السن من مواليد 99.

جهاز الاهلى استقر على قيد كل من: كريم فؤاد القادم من نادى النجوم وعمار حمدي وأحمد عبد القادر بعد عودتهما من الإعارة للاتحاد السكندرى وسموحة، باعتبار أن جميعهم من مواليد 99، ومصطفى شوبير الموجود بقائمة الفريق الأول ومعهم فهد جمعة مهاجم فريق الشباب مواليد 99.

فى سياق أخر ، حسم الأهلى صفقة الموزمبيقى لويس ميكيسونى جناح نادى سيمبا التنزانى مقابل مليون و50 ألف دولار لمدة 3 مواسم مقبلة، خاصة بعدما نال اللاعب إعجاب لجنة التخطيط والجهاز الفني للفريق الأحمر، كما نجح النادى الأهلى فى حسم صفقة جناح فريق برايتون الإنجليزي بيرسي تاو، بعد توصل الناديين إلى اتفاق نهائي من أجل إتمام الصفقة.

ويصل الجنوب أفريقي بيرسي تاو لاعب برايتون الإنجليزي والموزمبيقي لويس ميكيسوني لاعب سيمبا التنزاني إلى القاهرة الجمعة المقبل من أجل الخضوع للاختبار الطبي.

و يعلن الأهلى عن ضم بيرسى تاو وميكيسونى مطلع الأسبوع المقبل بمجرد اجتياز اللاعبين للكشف الطبى، ويعلن عن ضم كريم فؤاد بنهاية مباراة إنبى مع الجونة فى الجولة الأخيرة للدوري والمقرر لها السبت المقبل.

تؤكد إدارة الأهلي أن الفريق يضم حالياً ستة مدافعين هم بدر بانون، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، رامي ربيعة، سعد سمير ومحمود متولي، ورغم تألق محمد عبد المنعم مدافع الأهلي المُعار لسموحة إلا أن موسيماني يرفض فكرة استعادته الموسم المقبل لعدم حاجة الأحمر لمدافعين الموسم المقبل.

ورغم مطالب قطاع كبير من الجماهير بتدعيم مراكز أخرى في الأهلي، إلا أن لجنة التخطيط للكرة التى يترأسها محسن صالح رفضت فكرة تدعيم أكثر من مركز، فى مقدمتها الهجوم، ويرى موسيماني أن الأهلي لديه أكثر من لاعب قادر على التسجيل، فى مقدمتهم محمد شريف وصلاح محسن و أفشة وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر وكهربا ، ويؤكد المدير الفني للأهلي ثقته فى الصفقات الجديدة التى تم إبرامها مؤخراً وسيكون لها دور فى زيادة قوة الفريق هجومياً وهم ميكيسوني وبيرسي تاو.