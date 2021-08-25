بالمواعيد.. منافسات المصريين في بارالمبياد طوكيو اليوم الأربعاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

تنطلق اليوم الأربعاء، منافسات دورة الألعاب البارالمبية المقامة في طوكيو، والتي ستستمر حتى الخامس من شهر سبتمبر المقبل.

وتشارك البعثة المصرية في طوكيو بعدد 49 لاعب ولاعبة يمثلون ثمانية ألعاب مختلفة وهى رفع الأثقال، السباحة، تنس الطاولة، ألعاب القوي، الريشة الطائرة، كرة الطائرة جلوس، البارا تايكوندو، كرة الهدف سيدات، ولأول مرة تشارك مصر في منافسات ثمانية ألعاب خلال مشاركتها البارالمبية.

منافسات المصريين اليوم الأربعاء:

سباحة

آية الله أيمن.. منافسات 50 متر حرة سباحة.. الساعة 3:21 فجرًا.

زياد كحيل.. منافسات 200 متر حرة سباحة.. الساعة 3:56 فجرًا.

تنس طاولة

إبراهيم حمدتو.. دور المجموعات تنس الطاولة.. الساعة 6 صباحًا.

أيمن الزناتي.. دور المجموعات تنس الطاولة.. الساعة 6 صباحًا.

سامح عيد.. دور المجموعات تنس الطاولة.. الساعة 9:30 صباحًا.

فايزة محمود.. دور المجموعات تنس الطاولة.. الساعة 11 صباحًا.

سيد محمد.. دور المجموعات تنس الطاولة.. الساعة 12:20 ظهرًا.