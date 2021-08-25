تنس طاولة.. حمدتو والزناتي يخسران في البارالمبياد (موعد المباراة المقبلة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

خسر البطل المصري إبراهيم حمدتو في أولى مبارياته بدور المجموعات لتنس الطاولة (فردي رجال) بدورة الألعاب البارالمبية المقامة حاليا في طوكيو.

وانطلقت بارالمبياد طوكيو 2020 اليوم الأربعاء، وتستمر حتى الخامس من شهر سبتمبر المقبل.

وخاض حمدتو أولى مبارياته اليوم ضد الكوري بارك هونج كيو، وخسر بنتيجة 3-0.

وشهد الشوط الأول خسارة حمدتو بنتيجة (6-11)، ثم (4-11) في الشوط الثاني، ثم (9-11) بالشوط الثالث.

وبنفس النتيجة، خسر أيمن زناتي أمام منافسه الألماني فالنتين باوس.

وشهد الشوط الأول خسارة زناتي بنتيجة (7-11)، ثم (3-11) في الشوط الثاني، ثم (1-11) بالشوط الثالث.

ومن المنتظر أن يلتقي حمدتو مع بطل الصين يوم الجمعة المقبل، بينما يصطدم زناتي بمنافسه التركي علي أوزتورك غدًا الخميس.