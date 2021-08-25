صفقات ليون | شاكيري يرحل عن ليفربول لتعويض ممفيس ديباي

أعلن نادي أولمبيك ليون الفرنسي، انتقال لاعب خط الوسط السويسري الدولي “شيردان شاكيري“، نظير 6 ملايين يورو، مع إضافة مكافأة أقصاها 5 ملايين يورو في صفقة مربحة لفريق يورجن كلوب الذي تعاقد مع اللاعب صيف 2018، في صفقة بلغت 14 مليون يورو حينها.

ويأتي تعاقد فريق جان ميشيل أولاس مع شاكيري لتعويض رحيل الدولي الهولندي ممفيس ديباي، المنتقل حديثاً نحو برشلونة في صفقة مجانية، اثر نهاية عقده مع النادي الفرنسي.

وكشف نادي ليون، أنه وبعد استيفاء الفحص الطبي الذي تم إجراؤه للاعب في ليون، وقع شاكيري عقدًا لمدة 3 سنوات مع النادي، لينتهي عقده في 30 يونيو 2024.

ويبلغ شاكيري من العمر 29 عامًا وأصوله من كوسوفو، ولكنه خاض 96 مباراة دولية مع المنتخب السويسري، حيث شارك في 3 نهائيات لكأس العالم (2010 و 2014 و 2018) و 2 يورو (2016 و 2020).

يتمتع شاكيري بخبرة أكثر من 400 مباراة في 4 بطولات أوروبية (سويسرا وألمانيا وإيطاليا وإنجلترا) وهو لاعب متعدد الاستخدامات، قادر على اللعب في جانب واحد أو خلف المهاجمين، ويتمتع بكل الخصائص التي يريدها مدرب ليون الفرنسي “بيتر بوس”.

منذ أن بدأت مسيرته في 2009/2010، حقق اللاعب السويسري الدولي رقمًا قياسيًا مرموقًا في 5 أندية كبيرة جدًا لعب معها، أبرزها، الفوز بدوري أبطال أوروبا مرتين (بايرن في 2013، ليفربول في 2019)، و 7 بطولات محلية مع بازل وبايرن وليفربول، و4 كؤوس وطنية (بازل وبايرن) وكأس السوبر الأوروبي 2 وكأس العالم للأندية 2.

صفقات ليون الفرنسي في الميركاتو الصيفي 2021