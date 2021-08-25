شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يضع الرتوش الأخيرة على خطة مواجهة المصرى.. ويتوجه للإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق طلائع الجيش، بقيادة عبد الحميد بسيونى، استعداداته اليوم الأربعاء لمواجهة المصرى البورسعيدى المقرر لها التاسعة مساء غداً الخميس على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والاخيرة لمسابقة الدوري الممتاز، ويخوض الفريق مرانه الرئيسى على ملعبه بجهاز الرياضة ثم يعلن بسيونى قائمة المباراة التى تتوجه للإسكندرية لدخول معسكر مغلق استعداداً للمباراة.

وعكف عبد الحميد بسيونى على دراسة المباريات الأخيرة للمصرى البورسعيدى للوقوف على نقاط القوة والضعف للفريق الأخضر ضمن خطة حصد نقاط المباراة الثلاث وإنهاء دوامة التعادلات التى سيطرت على نتائج الفريق بالفترة الأخيرة بعد التعادل السلبى مع الأهلى ثم التعادل الايجابى 1-1 مع إنبى ثم التعادل السلبى مع الاسماعيلى بالجولة الأخيرة للمسابقة.

ويحتل الطلائع المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 41 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز في 10 لقاءات وتعادل في 11 مباراة وخسر 12 مباراة وسجل لاعبيه 41 هدفاً وتلقت شباكه 37 هدفاً.

واستحق فريق طلائع الجيش لقب الحصان الأسود في الموسم الجاري، بعدما قدم أداءً غير متوقع رغم البداية المتعثرة وحالة عدم الاستقرار الفني إلا أنه تحت قيادة عبد الحميد بسيوني نجح في تخطي جميع الأزمات ليتحول إلى فريق أخر ينافس على المراكز المتقدمة بجدول الدوري.