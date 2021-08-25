شكرا لقرائتكم خبر عن طوكيو 2020 .. أعضاء اللجنة البارالمبية فى منافسات السباحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص أعضاء اللجنة البارالمبية المصرية على مؤازرة كل من زياد كحيل وآية أيمن لاعبى المنتخب الوطني فى السباحة، خلال منافسات السباحة فى دورة الألعاب البارالمبية المقامة فى العاصمة اليابانية طوكيو.

وتواجد كل من إيهاب حسنين نائب اللجنة، وأشرف العجيل عضو مجلس إدارة، ورامى عبد الحميد أمين الصندوق، والدكتور عمرو الحداد مساعد وزير الشباب والرياضة، فى منافسات السباحة المقامة فى الوقت الحالى.

وودع زياد كحيل لاعب المنتخب الوطنى للسباحة، منافسات دورة الألعاب البارالمبية المقامة حالياً فى العاصمة اليابانية طوكيو، بعد احتلاله المركز الـ11 في منافسات السباحة لسباق 200 متر حرة بزمن قدره 3:04:85.

وودعت السباحة المصرية آية أيمن، سباق 50 متر حرة بعد احتلالها المركز الـ 13 بزمن 37.83 ثانية، في دورى الألعاب البارالمبية.