شكرا لقرائتكم خبر عن شريف حبيب: التصنيف الطبى ظلم آية أيمن وزياد كحيل فى البارالمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس شريف حبيب، المدير الفنى لمنتخب مصر البارالمبي للسباحة، أن التصنيف الطبي ظلم ثنائي منتخب السباحة آيه أيمن وزياد كحيل بعد وضعهم مع لاعبين اعاقتهم الطبية أقل بكثير من الثنائي المصري.

وقال حبيب في تصريحات لليوم السابع: "المجموعة التي شاركت في المنافسات ضد الثنائي المصري بها ثلاثة لاعبين شبه أسوياء، موضحا أنه لا يعلم سر هذا التصنيف".

ويشارك منتخبنا الوطنى للسباحة فى طوكيو بأربعة سباحين هم ملك عبد الشافى وآيه أيمن ويوسف محمد وزياد كحيل، بعد جاءت كوته مصر بأربعة سباحين فقط رغم تحقيق سبع سباحين لارقام التأهيل للمشاركة فى الدورة البارالمبية.

أنهت السباحة المصرية آية أيمن سباق 50 متر حرة في المركز الـ 13 بزمن 37.83 ثانية، في دورى الألعاب البارالمبية المقامة حاليا في العاصمة اليابانية طوكيو.

أما السباح البارالمبي زياد كحيل يحتل المركز الـ11 في منافسات السباحة لسباق 200 متر حرة في دورة الألعاب البارالمبية في طوكيو.