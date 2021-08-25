اخبار الرياضه

دورة الألعاب البارالمبية.. زياد كحيل يحتل المركز الـ11 فى سباق السباحة 200 متر حره

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن دورة الألعاب البارالمبية.. زياد كحيل يحتل المركز الـ11 فى سباق السباحة 200 متر حره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ودع زياد كحيل لاعب المنتخب الوطنى للسباحة، منافسات دورة الألعاب البارالمبية المقامة حالياً فى العاصمة اليابانية طوكيو، بعد احتلاله المركز الـ11 في منافسات السباحة لسباق 200 متر حرة بزمن قدره 3:04:85.

 

وودعت السباحة المصرية آية أيمن، سباق 50 متر حرة بعد احتلالها المركز الـ 13 بزمن 37.83 ثانية، في دورى الألعاب البارالمبية.

 

وأنطلقت اليوم منافسات دورة الألعاب البارالمبية التى تقام بطوكيو فى الفترة من 24 أغسطس الجارى حتى 5 سبتمبر المقبل، وشهد حفل الافتتاح رفع العلم المصرى عن طريق الثنائي فاطمة عمر بطلة رفع الأثقال، وهشام صلاح لاعب منتخب الكرة الطائرة جلوس، وتم اختيار فاطمة عمر لتشارك فى رفع العلم بعد التأكد من عدم حملها العلم فى دورة لندن 2012.

 

وتشارك مصر فى الدورة البارالمبية بعدد 49 لاعبا ولاعبة، بعدد 8 ألعاب، هى: رفع الأثقال والطائرة جلوس والباراتايكوندو وكرة الهدف سيدات وألعاب القوى والسباحة والريشة الطائرة وتنس الطاولة.

 

 

 

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا