شكرا لقرائتكم خبر عن آية أيمن تنهى سباق 50 متر سباحة بالمركز الـ13 بدورة الألعاب البارالمبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت السباحة المصرية آية أيمن، تسباق 50 متر حرة في المركز الـ 13 بزمن 37.83 ثانية، في دورى الألعاب البارالمبية المقامة حاليًا في العاصمة اليابانية طوكيو.

وحققت آية أيمن لاعبة منتخب السباحة البارالمبية الميدالية البرونزية، فى منافسات بطولة العالم التى تقام بالمكسيك سباق 400 م، لتكون أول مصرية تحصد هذه الميدالية ببطولة العالم، وأكملت السمكة الذهبية إنجازها بحصد الميدالية الفضية فى سباق 100 م.

وتسبب خطأ إدارى فى حرمانها من المشاركة بسباق 40 م حرة بأوليمبياد ريودى جانيرو، وحققت خلال مسيرتها الرياضية الكثير من الألقاب والبطولات منها ذهبية بطولة إسبانيا الدولية 2015، وفضية سباقى 100م و 400م، والمركز السابع ببطولة العالم بجلاسكو 2015، وذهبية وفضية بطولة بولندا الدولية 2015، بالإضافة إلى تحقيق فضية سباق 200م ببطولة برلين الدولية 2017 ، وبرونزيتى 50 م و 100 م بنفس البطولة.

خلال رحلتها ببطولة العالم بالمكسيك أخذت معها الكتب ومستلزمات الدراسة، فى ظل استعداداها للامتحانات الشهرية لدراستها بالثانوية العامة.