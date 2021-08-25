شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يغلق ملف مباراة الجونة ويبدأ التفكير فى ختام الدورى أمام أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق مسئولو النادي الاهلى ملف مباراة الجونة التى أقيمت أمس ، الثلاثاء، بالغردقة فى الجولة قبل الأخيرة من بطولة الدورى المصرى وبدأ الجهاز ألفنى يستعد للمحطة الأخيرة فى المسابقة المحلية حيث سيلعب الأحمر مع أسوان الجمعة المقبل بإستاد الأهلى والسلام.

ويستعيد الأهلى فى مباراة أسوان ، مدافع ألفريق بدر بانون الذى غاب عن لقاء الجونة بسبب تورم فى الوجه بعدما قام بخلع ضرسه مؤخراً ولا يزال يشعر بألم، لذا فضل الجهاز ألفنى استبعاده من مواجهة الجونة".

ووافق مسئولو النادى الأهلى على طلب الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير ألفنى للفريق بالسفر إلى بلاده لقضاء إجازة هناك عدة أيام بعد انتهاء بطولة الدوري.

وطلب موسيمانى السفر إلى جنوب أفريقيا عقب انتهاء بطولة الدورى الجمعة المقبل لعدم وجود ارتباطات حالية للفريق، حيث سينطلق معسكر منتخب مصر الذى سيشهد إقامة مباراتين لمنتخب مصر أمام أنجولا والجابون فى تصفيات مونديال 2022 بقطر.

وفى السياق ذاته، يناقش الجهاز ألفنى للأهلى موقف ألفريق بعد انتهاء بطولة الدورى الجمعة المقبل، حيث استقر بيتسو موسيمانى المدير ألفنى مع جهازه المعأون على منح لاعبى ألفريق راحة عدة أيام قد تصل إلى خمسة أيام، لمواجهة الإجهاد الذى يُعانى منه ألفريق ألفترة الماضية.