شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: تم تعليق محاليل للشناوى.. والأهلى كان يفكر فى عودته بسيارة خاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى أحمد شوبير كواليس استبعاد النادى الأهلى لحارس مرماه محمد الشناوى من لقاء الجونة بالجولة 33 من عمر مسابقة الدورى العام، والتى انتهت بتعادل الفريقين بثلاثة أهداف لكل منهما.

وقال شوبير عبر برنامج "ملعب أون تايم": تم تعليق محاليل للشناوي والأهلى كان يفكر في عودته من الجونة قبل اللقاء بسيارة خاصة لكنهم خافوا من أن يحدث له أى مضافعات.

وقال بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق كان تركيزه فقط في مباراة الجونة، ولم ينشغل بأى شيء آخر، مؤكدًا أنه يمتلك من الخبرات الكافية للتعامل مع مثل هذه المواقف الصعبة في البطولات.