شكرا لقرائتكم خبر عن روقة يعد جماهير الزمالك بالكأس بعد التتويج بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وعد محمد أشرف روقة، لاعب نادى الزمالك، جماهير القلعة البيضاء، بالتتويج ببطولة كأس مصر عقب حصد لقب الدورى العام في الموسم الجارى، وقال روقة عبر برنامج "ملعب أون تايم": حققنا حلمنا وحلم الجمهور بالفوز ببطولة الدورى كنا نحتاج الفرحة ونتمنى التتويج بالكأس أيضاً، لم أتمكن من دخول اللقاء بسبب الجماهير، ومهما نحصد بطولات لن نوفى الجماهير حقها".

وأضاف: نادى الزمالك كبير ونادى بطولات، سنغلق الصفحة للتركيز في كأس مصر، لنختم الموسم بالبطولتين، ومبروك لجماهير الزمالك".

وحقق فريق الزمالك الفوز الأهم في مشواره بالدورى هذا الموسم، علي حساب الإنتاج الحربي بهدفين نظيفين أحرزهما احمد سيد زيزو في الدقيقة 8 واشرف بن شرقي في الدقيقة 88 من عمر المباراة التي أقيمت ضمن مباريات الجولة الـ 33 ، ليحسم الزمالك لقب الدوري رسميا والـ13 بتاريخه قبل انتهاء المسابقة بجولة، حيث أصبح الفارق بين الزمالك والأهلي صاحب المركز الثانى إلى 6 نقاط.

ويحتل الزمالك المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 79 نقطة بعدما خاض 33 مباراة حقق الفوز في 24 وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 60 هدفا وسكنت شباكه 20 هدفا، فيما يحتل الإنتاج الحربى المركز السابع عشر برصيد 27 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز في 5 لقاءات وتعادل في 12 مواجهة وخسر 16 مباراة وسجل لاعبوه 35 هدفاً وتلقت شباكه 60 هدفاً.