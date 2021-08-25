شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يستقر على استمرار محمد عبد الجليل فى الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مسئولو نادي المقاصة على بقاء محمد عبد الجليل المدير الفني في قيادة الفريق الفيومي بالموسم المقبل، بعدما تولى المهمة منذ فترة بدلا من محمد عظيمة الذي استقال من تدريب المقاصة.

ويرغب مسئولو المقاصة في بقاء محمد عبد الجليل باعتباره من أبناء النادي ولامتلاكه قدرات تدريبية مميزة، وقادر على تنفيذ استراتيجية مسئولي النادي في الدفع باللاعبين الناشئين وتجهيزهم في المباريات المتبقية من عمر الموسم الحالي، ليكون لهم دور مع الفريق الفيومي في الموسم المقبل.

وترفض إدارة المقاصة تقييم عبد الجليل على نتائج الفريق الأخيرة بالدوري، باعتبار أن الجهاز الفني استغلها كفترة إعداد للموسم الجديد لتجهيز اللاعبين البدلاء والناشئين، لاسيما بعد الاطمئنان على البقاء في الدوري مبكرا.

وترى إدارة المقاصة أن عبد الجليل الأفضل للاستمرار في قيادة الفريق الفيومي في الموسم المقبل، على أن تلبي الإدارة طلباته من الصفقات الجديدة في حدود 4 أو 5 صفقات جديدة مع المجموعة المتواجدة واللاعبين الناشئين الذين تم تصعيدهم من قطاع الناشئين.