ملف الخليج 365.. الدوري زملكاوي (فيديو وصور)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام نستعرض في السطور التالية أبرز أحداث يوم الثلاثاء 24 أغسطس:

بالفيديو والصور.. احتفالات جنونية لجماهير الزمالك بعد حسم الدوري

أوباما: الروح بين اللاعبين هي السبب.. وحازم إمام: خضنا المباريات الأخيرة كمباريات كؤوس

الزمالك: شيكابالا أول لاعب يحقق لقب الدوري بفارق زمني ١٨ عاماً

موسيماني: الأهلي سيعود أقوى.. وتعرضنا لإجهاد شديد

رسائل كارتيرون لجماهير الزمالك بعد التتويج بالدوري

بالفيديو.. أبو رجيلة: لكل مجتهد نصيب.. وشكراً للاعبي وجمهور الزمالك

شيكابالا: الدوري هدية لجمهور الزمالك.. وهدفنا دوري أبطال إفريقيا

جنش: لم أفعل إلا ما طلبه كارتيرون.. وهناك "موجهين ضدي" في الزمالك

كارتيرون: لا أفكر في الرحيل.. ونخطط للفوز بكأس مصر

الزمالك: سنجمع بين الدوري والكأس "إذا لُعب"

زيزو: لن نبخل على الزمالك بلقبي الكأس وأفريقيا.. وشرف لي أن أكون بديلًا لصلاح

أسامة نبيه: فزنا بأصعب الدوريات.. والفريق هو النجم

أول تعليق من رئيس الزمالك بعد التتويج ببطولة الدوري

بالفيديو والصور.. احتفالات جنونية لشيكابالا ولاعبي الزمالك بعد التتويج بالدوري

لاعبا الزمالك: نشكر الجماهير على تكاتفهم.. وتعاهدنا على الفوز بالدوري

شيكابالا.. القائد الذي أعاد درع الدوري بعد غياب لـ"ميت عقبة"

"أكثر من اللائحة".. رئيس الزمالك: زيادة مكافآت اللاعبين بعد التتويج بلقب الدوري

الخطيب للاعبي الأهلي: ارفعوا رؤوسكم.. اسعدوا جماهيركم.. وقصرنا معكم