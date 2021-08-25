ملف الخليج 365.. الدوري زملكاوي (فيديو وصور)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
زوار الخليج 365 الكرام نستعرض في السطور التالية أبرز أحداث يوم الثلاثاء 24 أغسطس:
بالفيديو والصور.. احتفالات جنونية لجماهير الزمالك بعد حسم الدوري
أوباما: الروح بين اللاعبين هي السبب.. وحازم إمام: خضنا المباريات الأخيرة كمباريات كؤوس
الزمالك: شيكابالا أول لاعب يحقق لقب الدوري بفارق زمني ١٨ عاماً
موسيماني: الأهلي سيعود أقوى.. وتعرضنا لإجهاد شديد
رسائل كارتيرون لجماهير الزمالك بعد التتويج بالدوري
بالفيديو.. أبو رجيلة: لكل مجتهد نصيب.. وشكراً للاعبي وجمهور الزمالك
شيكابالا: الدوري هدية لجمهور الزمالك.. وهدفنا دوري أبطال إفريقيا
جنش: لم أفعل إلا ما طلبه كارتيرون.. وهناك "موجهين ضدي" في الزمالك
كارتيرون: لا أفكر في الرحيل.. ونخطط للفوز بكأس مصر
الزمالك: سنجمع بين الدوري والكأس "إذا لُعب"
زيزو: لن نبخل على الزمالك بلقبي الكأس وأفريقيا.. وشرف لي أن أكون بديلًا لصلاح
أسامة نبيه: فزنا بأصعب الدوريات.. والفريق هو النجم
أول تعليق من رئيس الزمالك بعد التتويج ببطولة الدوري
بالفيديو والصور.. احتفالات جنونية لشيكابالا ولاعبي الزمالك بعد التتويج بالدوري
لاعبا الزمالك: نشكر الجماهير على تكاتفهم.. وتعاهدنا على الفوز بالدوري
شيكابالا.. القائد الذي أعاد درع الدوري بعد غياب لـ"ميت عقبة"
"أكثر من اللائحة".. رئيس الزمالك: زيادة مكافآت اللاعبين بعد التتويج بلقب الدوري
الخطيب للاعبي الأهلي: ارفعوا رؤوسكم.. اسعدوا جماهيركم.. وقصرنا معكم