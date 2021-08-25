الميركاتو الصيفي 2021 | سفيان رحيمي من الرجاء إلى العين نظير 3 ملايين دولار

أعلن نادي العين الإماراتي مساء الثلاثاء، اكتمال إجراءات التعاقد مع المغربي سفيان رحيمي (25 عاماً)، قادماً من نادي الرجاء البيضاوي المغربي، بعقد يمتد لأربعة مواسم، نظير 3 ملايين دولار.

برز سفيان رحيمي بشكل ملفت مع نادي الرجاء خلال آخر موسمين، وكان ركيزة أساسية في طريق تتويج النسور الخضر بلقب البطولة المغربية 2020، وكأس الكنفدرالية الافريقية وكذا، لقب البطولة العربية للأندية الأبطال، ما جعل أندية عديدة تهتم بخدماته قبل ان يظفر الزعيم العيناوي بالصفقة.

وقال مشرف فريق العين “عبد الله علي” بعد التوقيع مع رحيمي، إن الرغبة القوية للاعب المغربي في الانضمام إلى صفوف نادي العين وطموحاته الكبيرة في الانتماء لنادٍ كبير، أنهت كافة الأمور التي تسهم أحياناً في زيادة المساحة الزمنية خلال مرحلة المفاوضات “.

وبدوره أعرب الدولي المغربي عن بالغ امتنانه وتقديره لسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، النائب الأول لرئيس النادي، النائب الأول لرئيس مجلس الشرف العيناوي، رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي، على ثقة سموه الغالية والتي تمنحنه الدافع المهم لإظهار أفضل ما لديه والمؤكد أن الانضمام إلى قائمة “الزعيم” شرف كبير.

وأكمل: كما أود أن أشكر مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم والجهاز الفني والجماهير العيناوية على الدعم اللا محدود الذي حظيت به منهم، قبل وبعد التوقيع على عقدي مع النادي، وأؤكد لهم بأن رغبتي الكبيرة في ارتداء قميص العين حسمت الأمور مبكراً وأوقفت المفاوضات مع بعض الأندية التي تقدمت بعروض لشراء بطاقتي من الرجاء البيضاوي.”

وزاد: تابعت “الزعيم” في جميع مواجهاته بمونديال الأندية الإمارات 2018 ووقتها اتفق العالم أجمع على أن العين، هو فخر العرب، كما تابعت مباراة الفريق بالجولة الأولى من دوري أدنوك للمحترفين أمام خورفكان وسعدت كثيراً بالنتيجة ”

وأردف رحيمي “أكرر بأنني فخور جداً بارتداء قميص العين والدفاع عن شعاره إلى جانب زملائي اللاعبين، خصوصاً وأن بعضهم كانت له بصمة واضحة في كأس العالم للأندية، كخالد عيسى وبندر ومحمد أحمد وبرمان ويحيى وغيرهم وأتمنى أن نوفق في تحقيق طموحاتنا الشخصية والأهداف التي حددتها الإدارة لإسعاد الجماهير العيناوية.”

واختتم: “أعد الجميع بمضاعفة الجهود والعمل الجاد وإظهار روح القتال في الدفاع عن شعار “الزعيم”، وأتطلع إلى تحقيق إنجازات كبيرة وبطولات عديدة مع كبير الأندية الإماراتية وأسأل الله العلي القدير لي زملائي اللاعبين بالفريق السداد والتوفيق.”

من هو سفيان رحيمي؟

ولد سفيان رحيمي، في حي درب السلطان، أحد أعرق أحياء الدار البيضاء المغربية، في عام 1996، ونشأ وسط أسرة رياضية ربطها القدر بنادي الرجاء البيضاوي المغربي، لما لا ووالده هو محمد الرحيمي (الحاج يوعري) الذي يطلقون عليه الأب الروحي “للنسور الخضر”، حامل أمتعة الفريق، المعاصر لجميع إنجازات الرجاء العالمي منذ التأسيس وحتى وقتنا الحاضر.

تدرج رحيمي في المراحل السنية بنادي الرجاء، وقادته موهبته العالية للانضمام إلى فريق أمل الرجاء، بعد أن وقع عليه اختيار المدرب المغربي رشيد الطوسي، غير أن اللاعب لم يحصل على فرصته بالصورة المطلوبة.

وغادر رحيمي بعدها إلى فريق نجم الشباب البيضاوي بدوري الهواة، وتألق هناك قبل أن يعود مجدداً إلى صفوف الرجاء بطلب من المدرب الإسباني خوان كارلوس جاريدو، ليسطع نجمه مع النسور الخضر ويصبح أحد أبرز نجوم الرجاء البيضاوي.

وساهم رحيمي مع فريقه الرجاء في إحراز بطولة أفريقيا الكونفدرالية مرتين كما توج معه بلقب الدوري المغربي مرة واحدة وكأس السوبر الإفريقي مرة واحدة، قبل أن يتوج بلقب كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال أخيراً.

وعلى مستوى الجوائز الشخصية حصل على لقب نجم الموسم الكروي المغربي في العامين الماضيين إلى جانب حصوله على جائزتي أفضل لاعب في بطولة أمم إفريقيا للمحليين وهداف البطولة الأخيرة.