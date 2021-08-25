أول تعليق من مرتضى منصور بعد فوز الزمالك بلقب الدوري المصري.. ويتحدث عن «آلاف يهتفون بإسم رئيس النادي الشرعي»

الشارقة - اميمة ياسر -

علّق المستشار مرتضى منصور، الرئيس السابق لنادي الزمالك، على تتويج الفارس الأبيض بلقب الدوري المصري الممتاز للمرة الـ 13 في تاريخه.

وكان الزمالك قد نجح في تحقيق الفوز على فريق الانتاج الحربي بهدفين نظيفين، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من بطولة الدوري المصري، ليتوّج رسمياً باللقب الغائب عن خزائن الفريق منذ 5 سنوات.

وكتب مرتضى منصور منشوراً عبر صفحته الشخصية بموقع "فيس بوك" قال فيه: "ألف مبروك للرجالة الأبطال التتويج ببطولة الدوري الغالية التي أسعدت الجماهير الرائعة المخلصة مبروك لملايين الزملكاوية من جماهيرنا العظيمة الداعمة اسعدتوهم واسعدتوني أيها الرجال كل الفريق كان علي قدر المسؤولية ."

وأضاف منصور: "مبروك لأعضاء وعضوات الجمعية العمومية للنادي الملكي العظيم . مبروك للجهاز الفني والطبي والإداري هذه البطولة العزيزة .مبروك".

وكتب مرتضى منصور منشوراً جديداً قال فيه إن الآلاف من جماهير نادي الزمالك قاموا بإغلاق شارع أحمد عرابي بمنطقة المهندسين، "مرددين هتافات بإسم رئيس نادي الزمالك الشرعي"، بحسب قوله.

وقال منصور في منشوره: "جماهير الزمالك الوفيه المخلصة تغلق شارع احمد عرابي بالكامل أكثر من مائة ألف يهتفون بإسم رئيس نادى الزمالك الشرعي مرتضي منصور وسنوافيكم بالفيديوهات التى تصور هذا المشهد للجمهور العظيم"