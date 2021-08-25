«الجمهور فاهم وشايف وعارف اللي بيحصل».. ماذا قال الخطيب للاعبي الأهلي بعد خسارة بطولة الدوري؟

الشارقة - اميمة ياسر -

عقد الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، جلسة مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، داخل أرضية ملعب استاد خالد بشارة في الغردقة، بعد التعادل أمام الجونة بثلاثة أهداف لكل فريق، ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ووجه الخطيب رسائل إلى لاعبي الأهلي بعد انتهاء مباراة الجونة وضياع لقب الدوري المصري الممتاز لصالح نادي الزمالك، بعدما حقق الفوز مساء الثلاثاء على فريق الانتاج الحربي بهدفين دون رد.

وقال الخطيب للاعبي الأهلي: "أنا النهاردة جاي مخصوص علشان أشكر كل واحد فيكم، أنتم والجهاز الفني الموسم ده كان صعب جدًا، اللي حصلنا ده ميتكررش في أي حتة في العالم، انتوا كلكوا اتعرضتوا لإجهاد مش بس إجهاد بدني ولكن كمان ذهني".

وأضاف رئيس النادي الأهلي: "الموسم ده أكتر موسم في العالم فيه بطولات، والبطولات دي خليتكوا عندكوا إجهاد ذهني وبدني وإحنا كإدارة مقدرين ده جدا، وجمهور الأهلي مقدر جدًا، جمهور الاهلي فاهم وشايف وعارف اللي بيحصل".

وتابع: "إرفع رأسك أنت أهلاوي، كلمة الأهلي كبيرة جدا، خلاص الدوري ده انتهى نبص على اللي جاي، هنرتب موعد مناسب لتكريمكم كأبطال أفريقيا والبطولات اللي حققتوها".

وأكمل: "علشان كدة أنا متأكد أنه في ضهركوا، الجمهور سعيد وفخور بيكوا السنادي واللي عملتوه، النادي الأهلي لما بيفقد بطولة بيعوضها ببطولات تانية".

واختتم الخطيب حديثه للاعبي الأهلي قائلاً: "إرفع راسك أنت أهلاوي.. كلمة الأهلي كبيرة جدا.. خلاص ده انتهى نبص على اللي جاي.. هنظبط معاد مناسب لتكريمكم كأبطال أفريقيا والبطولات اللي حققتوها".