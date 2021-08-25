في مباراة مثيرة.. الأهلي يتعثر مجدداً في الدوري ويتعادل مع الجونة

الشارقة - اميمة ياسر -

تعادل الأهلي بثلاثة أهداف لمثلها مع الجونة، ضمن منافسات الجولة 33 وقبل الأخيرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وبهذا التعادل، يرفع الأهلي رصيده إلى النقطة رقم 73 نقطة، ليخسر الدوري رسمياً، بعدما فاز الزمالك على الانتاج الحربي بهدفين نظيفين ورفع رصيده إلى 79 نقطة قبل نهاية المسابقة بجولة واحدة.

تقدم الجونة عن طريق مدافعه محمد نجيب في الدقيقة السابعة من زمن الشوط الاول.

وفي الشوط الثاني، تحصل الأهلي على ركلة جزاء نفذها بنجاح علي معلول ليسجل هدف التعادل لفريقه في الدقيقة 61.

وفي الدقيقة 69، أحرز حسين الشحات الهدف الثاني للأهلي بعد تمريرة عالية خلف الدفاع من عمرو السولية.

وفي الدقيقة 81، أحرز البديل العائد من الإصابة محمد شريف الهدف الثالث للأهلي معلناً عن هدفه رقم 20 في الدوري.

ونجح الجونة في تقليص الفارق ليسجل البديل الشبراوي الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 86.

وفي الدقيقة العاشرة من الوقت المحتسب بدل من الضائع، تمكن عمر السعيد من إحراز الهدف الثالث والتعادل للجونة من ركلة جزاء مثيرة للجدل احتسبها الحكم ليعود أصحاب الأرض، ويفقد الأحمر نقطتين جديدتين.