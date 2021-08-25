بعد سيطرة أهلاوية.. الزمالك يفوز على الانتاج الحربي بهدفين ويستعيد لقب الدوري المصري للمرة الـ 13 في تاريخه

الشارقة - اميمة ياسر -

توّج الزمالك رسمياً بلقب الدوري المصري الممتاز، للمرة الثالثة عشر في تاريخه، بعدما تغلب على فريق الانتاج الحربي بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من بطولة الدوري.

تقدم الزمالك عن طريق لاعبه أحمد سيد "زيزو" في الدقيقة السابعة من زمن الشوط الأول.

وفي الدقيقة 87 من الشوط الثاني، تمكن المغربي أشرف بن شرقي من إحراز الهدف الثاني للزمالك، لتنتهي المباراة بفوز الأبيض بهدفين نظيفين، ليتوج رسمياً ببطولة الدوري الممتاز.

ودخل الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع : محمد عبدالشافي، محمود حمدي الونش، محمد عبدالغني، حمزة المثلوثي.

خط الوسط: طارق حامد، إمام عاشور، محمود عبد الرازق شيكابالا، أشرف بن شرقي، أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.