الدوري يقترب من ميت عقبة.. الزمالك يتقدم بهدف نظيف على الانتاج الحربي.. والأهلي متأخر أمام الجونة

الشارقة - اميمة ياسر -

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراتة الزمالك والانتاج الحربي بتقدم الزمالك بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من بطولة الدوري المصري الممتاز، في المباراة التي تقام حاليًا على ستاد الدفاع الجوى.

أحرز هدف الزمالك لاعبه المتألق أحمد سيد زيزو في شباك الإنتاج الحربي في الدقيقة السابعة من الشوط الأول.

وفي حال فوز الزمالك في مباراة اليوم، يتوّج الفارس الأبيض رسمياً بلقب الدوري المصري الممتاز.

على الجانب الآخر، تأخر الأهلي بهدف أمام الجونة أحرزه مدافع الفريق الأبيض محمد نجيب في الدقيقة السابعة من زمن الشوط الأول.