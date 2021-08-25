لأول مرة منذ 11 عاماً.. وادي دجلة يودع الممتاز ويهبط رسمياً إلى دوري الدرجة الثانية

الشارقة - اميمة ياسر -

هبط نادي وادي دجلة رسمياً إلى دوري الدرجة الثانية، وذلك بعدما تعادل سلبياً مع فريق سيراميكا كيلوباترا، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ33 وقبل الأخيرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وبهذه النتيجة، يتوقف رصيد نادي وادي دجلة عند النقطة رقم 29، محتلاً المركز السادس عشر من جدول ترتيب الدوري المصري، ليتسع الفارق مع فريق البنك الأهلي إلى 5 نقاط، والذي يحتل المركز الخامس عشر برصيد 34 نقطة وانتزع تذكرة البقاء من الفريق الأصفر.

وبذلك يتأكد هبوط نادي وادي دجلة إلى دوري الدرجة الثانية لأول مرة منذ صعوده إلى الدوري الممتاز في عام 2010.

يشار إلى أن فريقي أسوان والإنتاج الحربي تأكد هبوطهما ايضاً إلى دوري الدرجة الثانية.