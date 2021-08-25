بسبب «القائمة الحمراء».. الدوري الإنجليزي يوجه ضربة موجعة لمنتخب مصر بشأن محمد صلاح

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليج"، اليوم الثلاثاء، أن أنديتها لن تسمح للاعبيها بالمشاركة مع منتخبات بلادهم بسبب ظروف الحجر الصحي المصاحب لجائحة كورونا.

وقررت الأندية عدم السماح للاعبيه الذين سيذهبون إلى دول "القائمة الحمراء" التي حددتها بريطانيا خلال سبتمبر المقبل للمشاركة مع منتخبات بلادهم.

ينطبق قرار الرابطة على 60 لاعباً من 19 نادياً في الدوري الإنجليزي الممتاز، والذين كان من المقرر سفرهم إلى 26 دولة من القائمة الحمراء.

وأشارت الرابطة في بيان لها الي أن مناقشات مكثفة أجريت بين الاتحاد الإنجليزي والحكومة في محاولة لإيجاد حل لتلك المعضلة، لكن بسبب مخاوف بانتشار الجائحة وتهديد المسافرين إلى دول القائمة الحمراء بالإصابة لم يحدث أي تهاون.

وفي بريطانيا، تنص القوانين على عزل القادمون من دول القائمة الحمراء في فنادق خاصة لمدة 10 أيام قبل دخولهم البلاد والانخراط بصورة طبيعية في المجتمع، وهو الأمر الذي لا يمكن تطبيقه مع اللاعبين.

يشار إىل أن مصر من بين دول القائمة الحمراء التي أعدتها بريطانيا لتتعامل مع الوافدين منها بشروط خاصة خلال جائحة كورونا.

وبهذا القرار، يكون المنتخب الوطني المصري قد تعرض لضربة قوية بتأكد غياب محمد صلاح نجم ليفربول ومحمد النني لاعب أرسنال عن بداية مشوار تصفيات كأس العالم، إذا لم تتراجع رابطة الدوري الإنجليزي عن قرارها.