إصابات مفاجئة.. الشناوي مهدد بالاستبعاد من مواجهة الأهلي والجونة.. والجزيري قد لا يشارك مع الزمالك أمام الانتاج الحربي

الشارقة - اميمة ياسر -

بات حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محمد الشناوي، مهددًا بالاستبعاد من المشاركة أمام الجونة، في المباراة المقرر انطلاقها في التاسعة مساء اليوم الثلاثاء، على استاد خالد بشارة في الغردقة، ضمن مباريات الجولة الـ33 وقبل الأخيرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ونقلت صحيفة "الوطن" عن مصدر داخل النادي الأهلي قوله إن الشناوي اشتكى لطبيب الأهلي صباح اليوم من آلام في المعدة، ومغص معوي، وقيء قبل ساعات من مباراة الجونة.

وأضاف المصدر أن حارس مرمى المنتخب الوطني تلقى المسكنات وحالته تحسنت عن صباح اليوم إلا أن الحارس الدولي ما زال يشكو من آلام المعدة رغم توقف القئ.

وأشار إلى أن الجهاز الفني للفريق الأحمر، بقيادة بيتسو موسيماني، ينتظر موقف اللاعب حتى انطلاق موعد المباراة من أجل حسم مشاركته بشكل أساسي أمام الجونة.

ولفت المصدر إلى أن الشناوي كان ينتظر المشاركة بعد تلقيه المسكنات إلا أنه حتى الوقت الجاري طلب الجهاز الطبي بقيادة أحمد أبو عبلة عدم مشاركة الحارس والاعتماد على علي لطفي بسبب عدم جاهزية الشناوي بنسبة 100%.

وفي سياق متصل، أكد مصدر في نادي الزمالك، أن سيف الدين الجزيري مهدد بالاستبعاد هو الآخر من مواجهة الزمالك والإنتاج الحربي.

ونقل موقع "يلا كورة" عن المصدر قوله إن الجزيري تواجد مع لاعبي الزمالك قد دقائق قليلة من اللقاء، قبيل تحرك حافلة الفريق إلى ملعب اللقاء.

وأضاف المصدر أن الجزيري يعاني من حالة إعياء شديد وقد لا يشارك في لقاء الإنتاج الحربي، مشيراً إلى أن باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك يدرس الدفع بمروان حمدي بدلًا منه.

وسيلتقي الزمالك مع الإنتاج الحربي في التاسعة من مساء اليوم، الثلاثاء، في إطار مباريات الجولة 33 وقبل الأخيرة من الدوري المصري.