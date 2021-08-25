«لا تقترب من سيد عبد الحفيظ» .. جمهور الأهلي يوجه رسالة نارية لـ «محمود الخطيب»

الشارقة - اميمة ياسر - قاد عدد من أنصار الأهلي المصري، حملات موسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، "تويتر" و"فيس بوك" للمطالبة بعدم اقالة مدير فريق الكرة سيد عبد الحفيظ، بعد التقارير الإعلامية التي أكدت رحيل "عبد الحفيظ" بنهاية الموسم الجاري، وترشيح خالد بيبو لخلافته.

ودعت الحملات، رئيس النادي، محمود الخطيب، إلى عدم الاكتراث للضغوطات التي يتعرض لها لرحيل سيد عبد الحفيظ من منصبه.

واستخدم عددا من المُشجعين عبارات قوية وتهديداً باتخاذ مواقف قوية في حالة إذا ما أصرت الإدارة على قراراها.

وقال المشجع مازن عبد الحق في تغريده له، سقوط سيد عبد الحفيظ، سيكون بداية انهيار النادي، على مجلس الإدارة أن يتمسك به فهو أول وأخر من يخافه المتآمرين على الأهلي.

أما الاهلاوي، محمود أنور فقد قال "عبد الحفيظ يُمثل 70% من جمهور الكرة في مصر من يحاول عزله سيجد جمهور الأهلي واقف أمامه وقفة رجل واحد، هذا باختصار ومن دون كلام كتير.

كما تفاعل لاعب الأهلي السابق، معتز اينو مع الحملة، وكتب على حسابه في تويتر، كل الدعم والمساندة لأفضل وأشطر مدير كرة في مصر في أخر 20 سنة.

وعلق المُشجع فتحي محمد موافي بقوله: "لا تستهينوا به .. فلديه شعب وتاريخ يحميه.. أنه سيد عبد الحفيظ".