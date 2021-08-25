محمد الإتربى: "الأسفلت" فرحان بفوز الزمالك ببطولة الدورى

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القاهرة - سامية سيد - أبدى محمد الإتربي، نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، سعادته بتتويج الفارس الأبيض بلقب الدوري العام للمرة الثالثة عشر في تاريخه، وذلك عقب الفوز على الإنتاج الحربي مساء أمس بثنائية نظيفة وحسم اللقب بشكل رسمي، قائلا: "الأسفلت فرحان بالزمالك وكلنا بنهني بعض بالدوري".

وقال الإتربي في تصريحات تليفزيونية لبرنامج مساء أون تايم، على فضائية أون تايم سبورتس 2، مع الإعلامي إبراهيم عبد الجواد: "الزمالك استحق التتويج بلقب الدوري العام عن جدارة، الفريق يسير بخطى ثابتة منذ بداية الموسم، وتعامل مع كل مباراة بمثابة مباريات كؤوس، دون النظر إلى نتائج المنافس".

وتابع نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك: "التجديد للجهاز الفني بقيادة باتريس كارتيرون أمر محسوم تماما، وأطمئن جماهير الزمالك أننا سنعقد جلسة مع المدرب ووكيله لحسم ملف تجديد تعاقده".

وحقق فريق الزمالك الفوز الأهم في مشواره بالدورى هذا الموسم، علي حساب الإنتاج الحربي بهدفين نظيفين أحرزهما احمد سيد زيزو في الدقيقة 8 واشرف بن شرقي في الدقيقة 88 من عمر المباراة التي أقيمت ضمن مباريات الجولة الـ 33 ، ليحسم الزمالك لقب الدوري رسميا والـ13 بتاريخه قبل انتهاء المسابقة بجولة، حيث أصبح الفارق بين الزمالك والأهلي صاحب المركز الثانى إلى 6 نقاط.

ويحتل الزمالك المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 79 نقطة بعدما خاض 33 مباراة حقق الفوز في 24 وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 60 هدفا وسكنت شباكه 20 هدفا.

في المقابل، ولحساب نفس الجولة، تعادل الأهلي مع الجونة بثلاثة أهداف لمثلهم، بإستاد خالد بشارة في الغردقة، تقدم الجونة بهدف محمد نجيب ثم أدرك على معلول التعادل للأهلي من ضربة جزاء قبل أن يُضيف حسين الشحات الهدف الثاني للأهلي ثم أضاف محمد شريف الهدف الثالث للأهلي في الدقيقة 81 وفي الدقيقة 86 سجل السيد الشبراوي هدف الجونة الثاني واضاف عمر السعيد الهدف الثالث في اللحظات الأخيرة من ضربة جزاء.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الأهلي إلى 73 نقطة ويبقي في المركز الثاني كما يرتفع رصيد الجونة عند 38 نقطة ويحتل المركز الحادي عشر.