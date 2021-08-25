شكرا لقرائتكم خبر عن سيف الجزيرى عن مفاوضات المقاولون والزمالك: لست طرفا فى الموضوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب سيف الدين الجزيرى، مهاجم نادى الزمالك، عن سعادته الكبيرة بتتويج فريقه بمسابقة الدورى العام، وقال الجزيرى في تصريحات عبر برنامج "ستاد مصر": الحمد لله على التتويج بالبطولة، دخلت مع الفريق في منتصف الموسم، ومحبة الجماهير لا تقدر بثمن، في مباراة الإنتاج لم أكن موفقا، وبالأمس كنت أشعر بالإعياء"، وعن مفاوضات الزمالك والمقاولون قال الجزيري: "لست طرفاً في المفاوضات بين الناديين".

وأكد محمد عادل، المشرف على الكرة بالمقاولون العرب، أن نادى الزمالك يمتلك القرار في شراء التونسى سيف الجزيرى وتفعيل بند الشراء ونمتلك عروضا للاعب من الكويت.

وقال المهندس محمد عادل، في مداخلة مع إبراهيم فايق في برنامج "جمهور التالتة" المذاع على قناة أون تايم سبورتس 2: "مررنا في بداية الموسم بظروف صعبة جدا، وكانت لدينا الثقة في الجهاز الفني واللاعبين على تجاوز هذه الظروف، ونحاول حاليا إنهاء الدورى في المركز السابع أو الثامن بعد ضمان البقاء في الدورى".

وحقق فريق الزمالك الفوز الأهم في مشواره بالدورى هذا الموسم، على حساب الإنتاج الحربي بهدفين نظيفين أحرزهما احمد سيد زيزو في الدقيقة 8 واشرف بن شرقي في الدقيقة 88 من عمر المباراة التي أقيمت ضمن مباريات الجولة الـ 33 ، ليحسم الزمالك لقب الدوري رسميا والـ13 بتاريخه قبل انتهاء المسابقة بجولة، حيث أصبح الفارق بين الزمالك والأهلي صاحب المركز الثانى إلى 6 نقاط.

ويحتل الزمالك المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 79 نقطة بعدما خاض 33 مباراة حقق الفوز في 24 وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 60 هدفا وسكنت شباكه 20 هدفا، فيما يحتل الإنتاج الحربى المركز السابع عشر برصيد 27 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز في 5 لقاءات وتعادل في 12 مواجهة وخسر 16 مباراة وسجل لاعبوه 35 هدفاً وتلقت شباكه 60 هدفاً.