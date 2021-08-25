شكرا لقرائتكم خبر عن روقة لاعب الزمالك: مركزناش مع الأهلي واشتغلنا لذلك توجنا بالدورى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى محمد أشرف روقة، نجم نادي الزمالك، سعادته بالتتويج بلقب الدوري هذا الموسم، قائلا: "الحمد لله الفوز ببطولة الدوري كان حلم لكل اللاعبين".

وقال روقة في تصريحات لليوم السابع: "الدورى مكنش سهل، عشان توصل لهدف كان لازم تشتغل عشان نحقق الهدف، وبعد بطولة أفريقيا مكنش قدامنا حل إلا التتويج ببطولة الدوري".

وأضاف نجم نادي الزمالك: "لم نفكر في الأهلى، طول ما انت بتكسب ده بيعمل ضغط على المنافس بشرط عدم التفريط فى النقاط".

وحقق فريق الزمالك الفوز الأهم في مشواره بالدورى هذا الموسم، على حساب الإنتاج الحربي بهدفين نظيفين أحرزهما احمد سيد زيزو في الدقيقة 8 واشرف بن شرقي في الدقيقة 88 من عمر المباراة التى أقيمت ضمن مباريات الجولة الـ 33 ، ليحسم الزمالك لقب الدوري رسميا والـ13 بتاريخه قبل انتهاء المسابقة بجولة، حيث أصبح الفارق بين الزمالك والأهلي صاحب المركز الثانى إلى 6 نقاط.

ويحتل الزمالك المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 79 نقطة بعدما خاض 33 مباراة حقق الفوز في 24 وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 60 هدفا وسكنت شباكه 20 هدفا.

في المقابل، ولحساب نفس الجولة، تعادل الأهلي مع الجونة بثلاثة أهداف لمثلهم، بإستاد خالد بشارة في الغردقة، تقدم الجونة بهدف محمد نجيب ثم أدرك على معلول التعادل للأهلي من ضربة جزاء قبل أن يُضيف حسين الشحات الهدف الثاني للأهلي ثم أضاف محمد شريف الهدف الثالث للأهلي في الدقيقة 81 وفي الدقيقة 86 سجل السيد الشبراوي هدف الجونة الثاني واضاف عمر السعيد الهدف الثالث في اللحظات الأخيرة من ضربة جزاء.

بهذه النتيجة رتفع رصيد الأهلي إلى 73 نقطة ويبقي في المركز الثاني كما رتفع رصيد الجونة عند 38 نقطة ويحتل المركز الحادي عشر.