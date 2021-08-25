شكرا لقرائتكم خبر عن لحظة خروج شيكابالا من نادى الزمالك والجماهير تحتفل معه.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت جماهير الزمالك على الاحتفال مع محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد الفريق، بحصد لقب الدورى الممتاز أمام بوابات نادى الزمالك، لحظة خروج اللاعب بسيارته الخاصة بعد وصول أتوبيس الفريق إلى مقر النادي.

ونجح فريق الزمالك في حصد لقب الدوري هذا الموسم بعد الفوز علي النتاج الحربي بهدفين نظيفين أحرزهما أحمد سيد زيزو في الدقيقة 8 وأشرف بن شرقي في الدقيقة 88 من عمر المباراة التي أقيمت ضمن مباريات الجولة الـ 33.

ويحتل الزمالك المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 79 نقطة بعدما خاض 33 مباراة حقق الفوز في 24 وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 60 هدفا وسكنت شباكه 20 هدفا، فيما يحتل الإنتاج الحربى المركز السابع عشر برصيد 27 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز في 5 لقاءات وتعادل في 12 مواجهة وخسر 16 مباراة وسجل لاعبوه 35 هدفاً وتلقت شباكه 60 هدفاً.