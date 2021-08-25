شكرا لقرائتكم خبر عن فاروق جعفر: بطولة الدورى ردت اعتبار كارتيرون مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى فاروق جعفر، نجم الزمالك الأسبق، أن باتريس كارتيرون أعاد اعتباره بعد التتويج مع الزمالك ببطولة الدورى العام، وقال جعفر في تصريحات عبر برنامج "ستاد مصر": كارتيرون رد اعتباره بعد العودة بحصد بطولة الدورى، والمدرب قد يحقق نتائج جبارة وفى لحظة لا يكون موفقاً ولكن يجب أن تلبى كل احتياجاته.

وأضاف جعفر: "الأمر يعود لكارتيرون بخصوص مصير جنش وأعتقد أن القرار سيكون مشتركاً مع الإدارة، وحسين لبيب صاحب قرار وهادئ ليس متسرعا".

وحقق فريق الزمالك الفوز الأهم في مشواره بالدورى هذا الموسم، علي حساب الإنتاج الحربي بهدفين نظيفين أحرزهما احمد سيد زيزو في الدقيقة 8 واشرف بن شرقي في الدقيقة 88 من عمر المباراة التي أقيمت ضمن مباريات الجولة الـ 33 ، ليحسم الزمالك لقب الدوري رسميا والـ13 بتاريخه قبل انتهاء المسابقة بجولة، حيث أصبح الفارق بين الزمالك والأهلي صاحب المركز الثانى إلى 6 نقاط.

ويحتل الزمالك المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 79 نقطة بعدما خاض 33 مباراة حقق الفوز في 24 وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 60 هدفا وسكنت شباكه 20 هدفا، فيما يحتل الإنتاج الحربى المركز السابع عشر برصيد 27 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز في 5 لقاءات وتعادل في 12 مواجهة وخسر 16 مباراة وسجل لاعبوه 35 هدفاً وتلقت شباكه 60 هدفاً.