شكرا لقرائتكم خبر عن وليد صلاح الدين: الزمالك فاجأنى فى آخر الجولات ويستحق التتويج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه وليد صلاح الدين، نجم الأهلى السابق، التهنئة للزمالك بالفوز بلقب الدوري للمرة الـ13 فى تاريخه، قائلا: "مبروك للنادي الزمالك يستحقوا الفوز والتتويج، الموسم كان صعبا للغاية والزمالك صبر وكافح".

وتابع وليد صلاح الدين في تصريحات بالاستديو التحليلي عقب مباراتي الأهلى والزمالك: "الزمالك فاجأني بمستواه في الثلث الأخير من البطولة، تطور مستواه وكان حريصا على كل نقطة ويستحق التتويج".

وحقق فريق الزمالك الفوز الأهم في مشواره بالدورى هذا الموسم، علي حساب الإنتاج الحربي بهدفين نظيفين أحرزهما احمد سيد زيزو في الدقيقة 8 واشرف بن شرقي في الدقيقة 88 من عمر المباراة التي أقيمت ضمن مباريات الجولة الـ 33 ، ليحسم الزمالك لقب الدوري رسميا والـ13 بتاريخه قبل انتهاء المسابقة بجولة، حيث أصبح الفارق بين الزمالك والأهلي صاحب المركز الثانى إلى 6 نقاط.

ويحتل الزمالك المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 79 نقطة بعدما خاض 33 مباراة حقق الفوز في 24 وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 60 هدف وسكنت شباكه 20 هدف.

في المقابل، ولحساب نفس الجولة، تعادل الأهلي مع الجونة بثلاثة أهداف لمثلهم، بإستاد خالد بشارة في الغردقة، تقدم الجونة بهدف محمد نجيب ثم أدرك على معلول التعادل للأهلي من ضربة جزاء قبل أن يُضيف حسين الشحات الهدف الثاني للأهلي ثم أضاف محمد شريف الهدف الثالث للأهلي في الدقيقة 81 وفي الدقيقة 86 سجل السيد الشبراوي هدف الجونة الثاني واضاف عمر السعيد الهدف الثالث في اللحظات الأخيرة من ضربة جزاء.

بهذه النتيجة، يرتفع رصيد الأهلي إلى 73 نقطة ويبقي في المركز الثاني كما يرتفع رصيد الجونة عند 38 نقطة ويحتل المركز الحادي عشر.