شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير الزمالك تحتشد حول أتوبيس اللاعبين للاحتفال ببطولة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت جماهير نادى الزمالك على الاحتفال بفوز الفريق ببطولة الدورى العام بالاحتشاد حول الأتوبيس الذى يقل اللاعبين. واحتشدت جماهير الزمالك حول أتوبيس الفريق الذى وصل أمام النادى الآن، للاحتفال مع اللاعبين بعد الفوز رسميا ببطولة الدورى، بالتغلب على الإنتاج الحربى بهدفين دون رد بالجولة قبل الأخيرة من بطولة الدورى.

وحقق فريق الزمالك الفوز الأهم في مشواره بالدورى هذا الموسم، علي حساب الإنتاج الحربي بهدفين نظيفين أحرزهما احمد سيد زيزو في الدقيقة 8 واشرف بن شرقي في الدقيقة 88 من عمر المباراة التي أقيمت ضمن مباريات الجولة الـ 33 ، ليحسم الزمالك لقب الدوري رسميا والـ13 بتاريخه قبل انتهاء المسابقة بجولة، حيث أصبح الفارق بين الزمالك والأهلي صاحب المركز الثانى إلى 6 نقاط.

ويحتل الزمالك المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 79 نقطة بعدما خاض 33 مباراة حقق الفوز في 24 وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 60 هدفا وسكنت شباكه 20 هدفا، فيما يحتل الإنتاج الحربى المركز السابع عشر برصيد 27 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز في 5 لقاءات وتعادل في 12 مواجهة وخسر 16 مباراة وسجل لاعبوه 35 هدفاً وتلقت شباكه 60 هدفا.