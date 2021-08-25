شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: الحكم محمد معروف لم يحتفل مع الزمالك ولا صحة لإيقافه وإحالته للتحقيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مسئولو اتحاد الكرة أنه لا صحة لما تردد حول صدور قرار بإيقاف الحكم الدولى محمد معروف بداعى احتفاله بالهدف الثانى فى شباك الزمالك وإحالته للتحقيق.

وأوضح مسئولو الجبلاية أن الحكم معروف لم يحتفل مع الزمالك بالهدف الثانى كما تردد، وأن القفزة كانت قبل دخول الكرة مرمى الإنتاج الحربى وكان سببها متابعة الكرة العرضية للتأكد من عدم وجود احتكاك بين اللاعبين أو لمسة يد، وهو تصرف طبيعى من الحكم.

وحقق فريق الزمالك الفوز الأهم في مشواره بالدورى هذا الموسم، علي حساب الإنتاج الحربي بهدفين نظيفين أحرزهما احمد سيد زيزو في الدقيقة 8 واشرف بن شرقي في الدقيقة 88 من عمر المباراة التي أقيمت ضمن مباريات الجولة الـ 33 ، ليحسم الزمالك لقب الدوري رسميا والـ13 بتاريخه قبل انتهاء المسابقة بجولة، حيث أصبح الفارق بين الزمالك والأهلي صاحب المركز الثانى إلى 6 نقاط.