شكرا لقرائتكم خبر عن حسين لبيب: من لا يريد أن يهنئنا لا يبخسنا حقنا ونريد الحفاظ على فارق 8 نقاط مع الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب حسين لبيب، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك، عن سعادته الكبيرة بتتويج فريق القلعة البيضاء بالدورى العام للمرة رقم 13 في تاريخ النادى، وقال لبيب في تصريحات عبر برنامج "ستاد مصر": الحمد لله أننا استطعنا إسعاد جماهير الزمالك، وهذا كان أهم أولوياتى أننى كما أسعدتهم كلاعب أن أسعدهم كمسئول، أى فريق آخر غير الزمالك لو واجه ظروفنا لم يكن يستطيع أن يتوج باللقب".

وواصل: "حزين جداً من بعض الأشخاص الذين شككوا في تتويجنا بالبطولة لأنها كانت الأصعب في تاريخ الدورى، نادى تعرض لتغيير مجالس إدارته 3 مرات، اللاعبين لم يكونوا يشعرون بأمان وكان هناك الكثير من المشاكل".

وأضاف: "بعد كل هذا الجهد ورحيل عناصر هامة، ربنا كلل جهودنا بالنجاح، ولا يستطيع أحد أن يقلل من جهودنا، عندما نعمل بكل جهد وإخلاص يجب أن يمنحنا الجميع حقنا، لدينا مدرب محترف وعلى قدر عالى من الخبرة، وبعد معسكر الفريق الأمور اختلفت ومن لا يريد أن يهنئنا لا يقول شيئا يبخس حقنا".

وقال لبيب: "كل أسبوع نجلس مع كارتيرون ونتناقش في كل شئ وعلاقتى به ممتازة ونلبى كل طلباته وهو يقدرنا جداً، ومازال لدينا مباراة في الدورى وأري الحفاظ على فارق 8 نقاط مع الأهلى في سباق الدورى، وهناك مكافآت استثنائية بدأت من المباريات الخمسة السابقة".