شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيى: حمزة المثلوثى يشبه داني ألفيس هجوميا وأنا أول من قال عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شبّه طارق يحيى، نجم الزمالك الأسبق، التونسى حمزة المثلوثى ظهير أيمن الزمالك بالنجم البرازيلي دانى ألفيس نجم برشلونة ويوفنتوس السابق في طريقة لعبه الهجومية.

وقال طارق يحيى خلال حواره مع خالد الغندور في برنامج "زملكاوى" على قناة الزمالك: "حمزة المثلوثى لاعب كويس جدا وأنا أول من جلبته لنادى الزمالك، ولكن واجه انتقادات كبيرة لانه مكانش بيلعب فترة كبيرة ولكن رجع وأثبت نفسه".

وأضاف طارق يحيى: "حمزة المثلوثى أصبح سلاحا قويا للفريق ويشبه النجم البرازيلي دانى ألفيس في طريقته الهجومية مع الفرق الكبير للنجم البرازيلي".

وحقق فريق الزمالك الفوز الأهم في مشواره بالدورى هذا الموسم، علي حساب الإنتاج الحربي بهدفين نظيفين أحرزهما احمد سيد زيزو في الدقيقة 8 واشرف بن شرقي في الدقيقة 88 من عمر المباراة التي أقيمت ضمن مباريات الجولة الـ 33 ، ليحسم الزمالك لقب الدوري رسميا والـ13 بتاريخه قبل انتهاء المسابقة بجولة، حيث أصبح الفارق بين الزمالك والأهلي صاحب المركز الثانى إلى 6 نقاط.

ويحتل الزمالك المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 79 نقطة بعدما خاض 33 مباراة حقق الفوز في 24 وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 60 هدفا وسكنت شباكه 20 هدفا، فيما يحتل الإنتاج الحربى المركز السابع عشر برصيد 27 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز في 5 لقاءات وتعادل في 12 مواجهة وخسر 16 مباراة وسجل لاعبوه 35 هدفاً وتلقت شباكه 60 هدفاً.