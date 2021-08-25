شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم الاربعاء 25 / 8 / 2021 بالدوري المصرى والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” مواعيد مباريات اليوم الاربعاء الموافق 25 / 8 / 2021 بالدوري المصرى حيث تقام مباراتين تجمع غزل المحلة مع المقاولون العرب على ستاد غزل المحلة ومباراة مصر المقاصة مع بيراميدز على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر في ختام الجولة 33 للمسابقة.

موعد مباراة غزل المحلة والمقاولون العرب

تقام مباراة غزل المحلة والمقاولون العرب في تمام السابعة مساء اليوم الأربعاء على ستاد غزل المحلة في مواجهة مثيرة للفريقين يدخلها الفلاحين بعد التعادل مع البنك الاهلى بهدف لكل فريق بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما فاز ذئاب الجبل على المقاصة بثلاثة أهداف مقابل هدفين في نفس الجولة.

ويحتل غزل المحلة المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 35 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز في 7 لقاءات وتعادل في 14 مواجهة وخسر 11 مباراة وسجل لاعبيه 27 هدفاً وتلقت شباكه 39 هدفاً فيما يحتل المقاولون العرب المركز التاسع برصيد 38 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز في 10 لقاءات وتعادل في 8 مواجهات وخسر 14 مباراة وسجل لاعبيه 35 هدفاً وتلقت شباكه 44 هدفاً.

موعد مباراة مصر المقاصة وبيراميدز

تقام مباراة مصر المقاصة وبيراميدز في تمام التاسعة مساء اليوم الأربعاء على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر في مواجهة قوية للفريقين يدخلها الفريق الفيومى بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدفين بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما فاز بيراميدز على أسوان بهدفين دون رد في نفس الجولة.

ويحتل مصر المقاصة المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 37 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز في 10 مواجهات وتعادل في 7 لقاءات وخسر 15 مباراة وسجل لاعبيه 36 هدفاً وتلقت شباكه 49 هدفاً فيما يحتل بيراميدز المركز الرابع برصيد 49 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز في 11 لقاء وتعادل في 16 مواجهة وخسر 5 مباريات وسجل لاعبيه 46 هدفاً وتلقت شباكه 37 هدفاً.

القنوات الناقلة لمباريات للدوري المصرى

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات اليوم الأربعاء من الدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل إنطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.