شكرا لقرائتكم خبر عن احتفال لاعبى الزمالك داخل غرفة الملابس عقب التتويج ببطولة الدورى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل لاعبو فريق الزمالك داخل غرفة الملابس الخاصة بهم عقب الفوز على الإنتاج الحربى والتتويج رسميا ببطولة الدورى المصرى هذا الموسم.

وحقق فريق الزمالك الفوز الأهم في مشواره بالدورى هذا الموسم، علي حساب الإنتاج الحربي بهدفين نظيفين أحرزهما احمد سيد زيزو في الدقيقة 8 واشرف بن شرقي في الدقيقة 88 من عمر المباراة التي أقيمت ضمن مباريات الجولة الـ 33 ، ليحسم الزمالك لقب الدوري رسميا والـ13 بتاريخه قبل انتهاء المسابقة بجولة، حيث أصبح الفارق بين الزمالك والأهلي صاحب المركز الثانى إلى 6 نقاط.

ويحتل الزمالك المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 79 نقطة بعدما خاض 33 مباراة حقق الفوز في 24 وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 60 هدف وسكنت شباكه 20 هدف، فيما يحتل الإنتاج الحربى المركز السابع عشر برصيد 27 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز في 5 لقاءات وتعادل في 12 مواجهة وخسر 16 مباراة وسجل لاعبيه 35 هدفاً وتلقت شباكه 60 هدفاً.