شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواصل الإنجازات ويحقق 8 انتصارات متتالية في بطولة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق نادى الزمالك انتصاره الثامن على التوالي بالفوز على الإنتاج الحربى، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الثلاثاء، في إطار الجولة الثالثة والثلاثين في بطولة الدورى.

ونجح الزمالك فى تحقيق 8 انتصارات متتالية فى الفترة الأخيرة، ليكون أول نادى فى بطولة الدورى يصل لـ8 انتصارات متتالية، حيث بدأها بالفوز على أسوان بثلاثية نظيفة، وعلى مصر المقاصة بهدف نظيف، وعلى غزل المحلة بثلاثية، وعلى الاتحاد السكندرى بهدفين مقابل هدف، وعلى الإسماعيلى بثنائية نظيفة، وعلى وادى دجلة بهدف نظيف، وسيراميكا بهدفين مقابل هدف، وأخيرا الإنتاج الحربى بهدفين نظيفين.

وفى المقابل، لم يحقق الأهلى هذا الموسم سوى 4 انتصارات متتالية فقط، كما لم يصل بيراميدز إلا لثلاثة انتصارات متتالية، بينما حقق الإسماعيلى 5 انتصارات متتالية.

وحقق فريق الزمالك الفوز الأهم في مشواره بالدورى هذا الموسم، علي حساب الإنتاج الحربي بهدفين نظيفين أحرزهما احمد سيد زيزو في الدقيقة 8 واشرف بن شرقي في الدقيقة 88 من عمر المباراة التي أقيمت ضمن مباريات الجولة الـ 33 ، ليحسم الزمالك لقب الدوري رسميا والـ13 بتاريخه قبل انتهاء المسابقة بجولة، حيث أصبح الفارق بين الزمالك والأهلي صاحب المركز الثانى إلى 6 نقاط.

ويحتل الزمالك المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 79 نقطة بعدما خاض 33 مباراة حقق الفوز في 24 وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 60 هدف وسكنت شباكه 20 هدف، فيما يحتل الإنتاج الحربى المركز السابع عشر برصيد 27 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز في 5 لقاءات وتعادل في 12 مواجهة وخسر 16 مباراة وسجل لاعبيه 35 هدفاً وتلقت شباكه 60 هدفاً.