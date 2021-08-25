شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف أوباما: أهنئ جمهور الزمالك بالدورى.. والروح سبب المكسب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب يوسف أوباما لاعب الزمالك عن سعادته الكبيرة بعد تتويجه مع فريقه ببطولة الدورى العام للمرة رقم 13 في تاريخ القلعة البيضاء، وقال أوباما في تصريحات عبر برنامج "ستاد مصر": أهنئ شعب الزمالك العظيم، شعب لأننا نحب النادى وكنا على قدر ثقتهم وأتمنى أن تكون بداية للبطولات ونسعدهم في الفترة القادمة، الروح سبب المكسب في أى فريق وكل اللاعبين يحبون بعضهم ويحبون النادى كل اللاعبين رجال أشكرهم بلا استثناء الموسم كان كله ضغوطات.

وحقق فريق الزمالك الفوز الأهم في مشواره بالدورى هذا الموسم، علي حساب الإنتاج الحربي بهدفين نظيفين أحرزهما احمد سيد زيزو في الدقيقة 8 واشرف بن شرقي في الدقيقة 88 من عمر المباراة التي أقيمت ضمن مباريات الجولة الـ 33 ، ليحسم الزمالك لقب الدوري رسميا والـ13 بتاريخه قبل انتهاء المسابقة بجولة، حيث أصبح الفارق بين الزمالك والأهلي صاحب المركز الثانى إلى 6 نقاط.

ويحتل الزمالك المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 79 نقطة بعدما خاض 33 مباراة حقق الفوز في 24 وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 60 هدف وسكنت شباكه 20 هدف، فيما يحتل الإنتاج الحربى المركز السابع عشر برصيد 27 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز في 5 لقاءات وتعادل في 12 مواجهة وخسر 16 مباراة وسجل لاعبيه 35 هدفاً وتلقت شباكه 60 هدفاً.