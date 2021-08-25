شكرا لقرائتكم خبر عن فاروق جعفر: الدورى أغلى بطولة والثلاث نقاط أهم من الأداء فى مباراة الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى فاروق جعفر، نجم الزمالك الأسبق، أن حسم الفريق الأبيض للنقاط الثلاث أمام الإنتاج الحربى، في لقاء حسم بطل مسابقة الدورى العام بالموسم الجارى، أهم من الأداء الذى سيقدمه الفريق خلال المباراة.

وقال فاروق جعفر في تصريحات عبر برنامج "ستاد مصر": "أول ما تكتبه في تاريخك كلاعب كرة هى أنك توجت ببطولة الدورى مع الزمالك في موسم، وهي أهم بطولة محلية، ولا يهم كيف تؤدى المباراة ولكن الأهم حصد الثلاث نقاط لأنها ستقودك إلى التتويج.

وحقق فريق الزمالك الفوز الأهم في مشواره بالدورى هذا الموسم، علي حساب الإنتاج الحربي بهدفين نظيفين أحرزهما احمد سيد زيزو في الدقيقة 8 واشرف بن شرقي في الدقيقة 88 من عمر المباراة التي أقيمت ضمن مباريات الجولة الـ 33 ، ليحسم الزمالك لقب الدوري رسميا والـ13 بتاريخه قبل انتهاء المسابقة بجولة، حيث أصبح الفارق بين الزمالك والأهلي صاحب المركز الثانى إلى 6 نقاط.

ويحتل الزمالك المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 79 نقطة بعدما خاض 33 مباراة حقق الفوز في 24 وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 60 هدف وسكنت شباكه 20 هدف، فيما يحتل الإنتاج الحربى المركز السابع عشر برصيد 27 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز في 5 لقاءات وتعادل في 12 مواجهة وخسر 16 مباراة وسجل لاعبيه 35 هدفاً وتلقت شباكه 60 هدفاً.