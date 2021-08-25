شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو: الدوري هدية للجماهير.. ونعدهم بالمزيد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعرب أحمد سيد زيزو لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن سعادته الغامرة بتتويج الفريق بلقب الدوري رقم 13، بعد الفوز على الإنتاج الحربي بثنائية دون رد.
وقال زيزو إنه يهدي لقب الدوري للجماهير البيضاء، لأنها بمثابة هدية لتعويض قليل من الكثير خلال الفترة الماضية.
وتابع صاحب الهدف الأول في مباراة الزمالك أمام الإنتاج بأن جميع اللاعبين قدموا كل ما لديهم لحصد اللقب الغالي الغائب عن الفريق منذ 5 أعوام.
وعن عدم ظهوره بالمستوى المعروف عنه في بداية الموسم، قال إنه كان يطلب من المدير الفني السابق للفريق باتشيكو القليل من الراحة لكن باتشيكو كان يرفض ما أدى إلى ظهوره بشكل غير جيد في البداية.
واختتم زيزو حديثه بأنه يتعهد للجماهير البيضاء بالمزيد من البطولات في الموسم الجديد سواء محليا أو إفريقيا.