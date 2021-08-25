شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو: الدوري هدية للجماهير.. ونعدهم بالمزيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب أحمد سيد زيزو لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن سعادته الغامرة بتتويج الفريق بلقب الدوري رقم 13، بعد الفوز على الإنتاج الحربي بثنائية دون رد.

وقال زيزو إنه يهدي لقب الدوري للجماهير البيضاء، لأنها بمثابة هدية لتعويض قليل من الكثير خلال الفترة الماضية.

وتابع صاحب الهدف الأول في مباراة الزمالك أمام الإنتاج بأن جميع اللاعبين قدموا كل ما لديهم لحصد اللقب الغالي الغائب عن الفريق منذ 5 أعوام.

وعن عدم ظهوره بالمستوى المعروف عنه في بداية الموسم، قال إنه كان يطلب من المدير الفني السابق للفريق باتشيكو القليل من الراحة لكن باتشيكو كان يرفض ما أدى إلى ظهوره بشكل غير جيد في البداية.

واختتم زيزو حديثه بأنه يتعهد للجماهير البيضاء بالمزيد من البطولات في الموسم الجديد سواء محليا أو إفريقيا.