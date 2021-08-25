شكرا لقرائتكم خبر عن إسلام جابر يعد جماهير الزمالك بالكأس بعد الدورى.. وحازم إمام: المنافسة كانت صعبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وعد إسلام جابر، لاعب الزمالك، جماهير القلعة البيضاء بحصد بطولة كأس مصر بعد التتويج بدرع الدورى العام للمرة رقم 13 في تاريخ الزمالك، وقال جابر في تصريحات عبر برنامج "ستاد مصر": الحمد لله حققنا فوز مهم على الإنتاج وكان هدفنا إسعاد الجماهير، منذ بداية الموسم تعاهدنا على حصد الدورى وأتمنى التتويج بالكأس أيضا".

وأضاف جابر: بعد الفوز على وادى دجلة وسيراميكا شعرنا أننا قتربنا من الدورى وتعاملنا مع المباريات على أنها لقاءات كؤوس.

من جانبه قال حازم إمام لاعب الزمالك: "مبروك لجماهير الزمالك والجهاز الفنى واللاعبين، الموسم كان صعبا للغاية خاصة آخر المباريات مع المنافس، لم أشعر بفرحة الدورى إلا بعد الفوز على الانتاج والأمور كانت قريبة جداً في المنافسة".

وحقق فريق الزمالك الفوز الأهم في مشواره بالدورى هذا الموسم، علي حساب الإنتاج الحربي بهدفين نظيفين أحرزهما احمد سيد زيزو في الدقيقة 8 واشرف بن شرقي في الدقيقة 88 من عمر المباراة التي أقيمت ضمن مباريات الجولة الـ 33 ، ليحسم الزمالك لقب الدوري رسميا والـ13 بتاريخه قبل انتهاء المسابقة بجولة، حيث أصبح الفارق بين الزمالك والأهلي صاحب المركز الثانى إلى 6 نقاط.

ويحتل الزمالك المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 79 نقطة بعدما خاض 33 مباراة حقق الفوز في 24 وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 60 هدف وسكنت شباكه 20 هدف، فيما يحتل الإنتاج الحربى المركز السابع عشر برصيد 27 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز في 5 لقاءات وتعادل في 12 مواجهة وخسر 16 مباراة وسجل لاعبيه 35 هدفاً وتلقت شباكه 60 هدفاً.