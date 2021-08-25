شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافى الدورى المصرى .. محمد شريف يتصدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر محمد شريف مهاجم فريق الاهلى جدول ترتيب هدافى الدورى المصرى الممتاز برصيد 20 هدف عقب أقامة 5 مباريات من الجولة الـ33 من عمر البطولة حيث أستضاف الجونة نظيره الاهلى بينما التقى أسوان مع سموحة وواجه البنك الاهلى مع الاتحاد السكندرى و خاض وادى دجلة مباراة أمام سيراميكا وفى الختام الزمالك مع الإنتاج الحربى .

الزمالك يتوج بطلا للدوري موسم 2020 -2021 والـ 13 بتاريخه بثنائية فى الانتاج

حقق فريق الزمالك الفوز الأهم في مشواره بالدورى هذا الموسم، علي حساب الإنتاج الحربي بهدفين نظيفين أحرزهما احمد سيد زيزو في الدقيقة 8 واشرف بن شرقي في الدقيقة 88 من عمر المباراة التي أقيمت ضمن مباريات الجولة الـ 33 ، ليحسم الزمالك لقب الدوري رسميا والـ13 بتاريخه قبل انتهاء المسابقة بجولة، حيث أصبح الفارق بين الزمالك والأهلي صاحب المركز الثانى إلى 6 نقاط.

الأهلي يتعثر مجدداً بتعادل مُثير أمام الجونة فى ليلة ضياع الدوري رسمياً

تعادل الأهلي مع الجونة بثلاثة أهداف لمثلهم خلال المباراة التى جمعتهما، مساء اليوم الثلاثاء، بإستاد خالد بشارة في الغردقة ضمن منافسات الجولة الـ33 وقبل الأخيرة لبطولة الدوري الممتاز.

سموحة يقسو على أسوان بثلاثية فى الدورى.. فيديو

حقق فريق سموحة الفوز على نظيره أسوان بنتيجة 3/1 فى اللقاء الذى جمع الفريقين منذ قليل على ملعب بتروسبورت، ضمن مباريات الجولة الـ33 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز.

البنك الأهلى يضمن البقاء فى الممتاز عقب التعادل سلبيا مع الاتحاد السكندرى

ضمن فريق البنك الاهلى بقيادة خالد جلال البقاء في بطولة الدورى المصرى الممتاز الموسم المقبل عقب التعادل مع الاتحاد السكندرى سلبيا في المباراة التي جمعت الفريقين منذ قليل على ستاد الإسكندرية ضمن مباريات الجولة الـ33 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز .

جدول ترتيب هدافى بطولة الدورى المصرى الممتاز